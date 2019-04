Райконен ще стартира от питлейна в Баку

Кими Райконен беше дисквалифициран от квалификацията за Гран при на Азербайджан и ще стартира от питлейна. Причината за наказанието е нередовно предно крило на неговия Алфа Ромео. Официалното съобщение гласи следното: "На кола номер 7 бе проведен тест за огъване на предното крило. Огъването се оказа над 5 милиметра при налягане от 60 Нютона, което се явява нарушение на точка 3.9.8 от правилника за техническите регулации през 2019".

Въпросната точка постановява, че отклонението трябва да бъде под 5 мм при посочените условия. Кими се класира девети в квалификацията, но щеше да стартира едно място по-напред, тъй като съотборникът му Антонио Джовинаци също търпи наказание от десет позиции назад на решетката.

След всички наказания на старта ще има 17 болида, а трима състезатели ще започнат състезанието от питлейна. Това са Пиер Гасли с Ред Бул, който по невнимание не се яви на задължително претегляне на болида след квалификацията; Роберт Кубица с Уилямс, който катастрофира вчера и бе наказан за смяна на части; и сега към тях се присъединява Кими Райконен с Алфа Ромео.

Raikkonen to start the #AzerbaijanGP from the pit lane after his Alfa Romeo's front wing deflected more than 5mm allowed by regulations. #F1 https://t.co/SH1BH7AyQa