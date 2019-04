Ферари вече не са фаворити, призна Фетел

Себастиан Фетел призна, че Ферари вече не са фаворити, след като Скудерия за четвърто поредно състезание не можа да се представи на нивото на Мерцедес. Четирикратният световен шампион финишира трети в Гран при на Азербайджан, като нямаше никакви шансове да атакува Ботас и Хамилтън.

"Първият стинт беше много слаб, мъчих се да накарам гумите да заработят" каза Фетел след края на надпреварата в Баку. "Мисля, че гумите бяха прекалено студени, а когато вече се загряха, бяха износени, така че нищо не се получи".

"Чувствах се некомфортно, изпитвах непостоянство и не можах да добия увереност в колата. След това очаквах да ми е трудно с медиум гумите, но те пък сработиха без проблем. Имахме темпо колкото да ги следваме от недалече. Трябваше да внимаваме за Макс, който настъпваше отзад. Най-важното беше да задържим третото място, а Шарл да запише точката за най-бърза обиколка".

Себастиан допълни, че отборът го чака още много работа, защото определено не се намират там, където искат да бъдат.

"Ние не сме фаворити преди Барселона" заключи пилотът на Ферари.

VETTEL: "It was crucial to get third, good for Charles to get the fastest lap and snatch it away from the Mercedes boys"#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/FxsccW1A5H