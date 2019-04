Ботас и Хамилтън поздравиха Мерцедес за най-успешния старт на сезон

Победителят в Гран при на Азербайджан Валтери Ботас и подгласникът му Люис Хамилтън поздравиха отбора за най-успешния старт на сезон в историята на Формула 1. В Гран при на Азербайджан двамата пилоти, които са в отлична форма, записаха четвърти пореден успех и за пореден път доказаха доминацията на Мерцедес.

"Всъщност беше тежко състезание, независимо от това, че нищо особено не се случваше отпред" сподели Ботас след финала в Баку. "Люис натискаше през цялото време, така че аз нямах право на грешки. Честно казано, всичко беше под контрол, и съм много щастлив от победата. Невероятно е на какво ниво се представяме с отбора, така че искам да кажа на момчетата колко много се гордея, да бъда част от всичко това".

Хамилтън описа резултата с дежурното, но и вярно в случая - "отборна заслуга".

"Всички във фабриката работят непрекъснато. Всяка година се връщат гладни за нови успехи и това е истинско доказателство за силата и мащаба на отбора".

"Беше страхотно състезание. Имахме възможност да натискаме през цялото време и беше много яко".

След първите четири кръга Ботас и Хамилтън имат по две победи и две втори места всеки. В класирането, обаче, Валтери води с една точка, защото успя да запише най-бързата обиколка в Гран при на Австралия.

HAMILTON: "Congratulations to Valtteri. He drove really well and made no mistakes. This has to be the best start to a season that this team has ever had, and I'm grateful to be part of it"#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/zSETpWHnSq