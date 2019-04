Леклер се закани да се завърне по-силен след грешката

Шарл Леклер се закани, че ще се върне по-силен след разочароващия уикенд в Азербайджан. Младата надежда на Ферари беше фаворит за спечелване на надпреварата, но грешка в квалификацията го лиши от шансове за подиума.

Леклер успя да завърши пети, след като стартира от шеста позиция, но пропусна важни точки за сметка на своя съотборник Себастиан Фетел и Макс Верстапен от Ред Бул, които финишираха съответно трети и четвърти. Шарл заяви, че ще трябва да прегледа данните от състезанието, за да разбере защо отборът го е задържал толкова дълго на пистата, вместо да влезе за смяна на гуми.

"Почувствах, че съм изгубил време, когато Валтери, Люис и Себ ме изпревариха. Ще трябва да проверим тази работа" сподели монегаскът. "Попитах по радиото дали има някаква възможност да наваксаме, но те ми отговориха, че няма. След това вече спрях да се опитвам да ги настигна, а само пробвах да запазя гумите и да атакувам точката за най-бърза обиколка".

"На гумите медиум бяхме много силни, и точно с тези смеси лидерите направиха по-дългите си стинтове. Можеше да стане много по-позитивно състезание, но честно казано, няма проблем във Ферари, а само в мен вчера".

"Вчера направих грешка, но ще се върна по-силен след нея".

