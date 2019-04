Хамилтън играл за отбора в Баку

Люис Хамилтън сподели, че е можел да подходи по-егоистично в Гран при на Азербайджан, но предпочел да играе за отбора. В последния кръг в Баку петкратният световен шампион стартира и финишира втори зад своя съотборник Валтери Ботас. Люис направи една атака още при потеглянето, а след това и в заключителната фаза от състезанието, но не успя да изпревари финландеца.

"Можех да бъда по-голям егоист, да натисна повече Валтери, той сигурно щеше да загуби позиции, а аз щях да спечеля. Най-вероятно Ферари щеше да го изпревари или нещо такова" заяви Люис. "Много е трудно и като цяло трябва да помниш, че когато си в толкова голям отбор, ти си само един човек, а пък има толкова много хора, които зависят от нас".

"Трябва да работим заедно, така че докато исках да го изпреваря, трябваше да внимавам дали му оставям достатъчно пространство, за да не блокира гуми и да си останем там и двамата. В крайна сметка, аз загубих, но това е жертва, която трябва да направиш, за да може отборът да спечели".

"Ако там вместо него имаше Ферари, нещата щяха да станат другояче. И така ще бъде до края на годината. Валтери и аз се уважаваме много, ще продължаваме да го правим, и се вижда как вървят нещата. Обсъждаме всичко преди старта, стискаме си ръцете като джентълмени и се придържаме към обещанията си".

