Леклер влияе лошо на Ферари, смята Жак Вилньов

Жак Вилньов е на мнение, че Шарл Леклер влияе негативно на Ферари, защото отборът не е бил подготвен за съревнование между Себастиан Фетел и талантливия новобранец. Бившият световен шампион обръща внимание, че пристигането на монегаска е дестабилизирало тима и е обезпокоило четирикратния световен шампион.

"Като цяло има негативен ефект върху отбора. Завъртането на Себ в Бахрейн дойде заради това, после и отборните заповеди в Китай – всичко идва от това" сподели Вилньов пред Моторспорт.

"Инцидентът на Леклер в квалификацията също – той искаше да докаже, че е номер едно в тима. В крайна сметка това вреди на целия отбор. Надявам се, че нещата ще се уравновесят отново, защото те трябваше да бъдат догонвани от Мерцедес, а вместо това имат само три подиума и толкова".

Според Вилньов, при положение, че Ферари са знаели колко силни ще бъдат през 2019, е трябвало да задържат още Кими Райконен, за да са уверени, че Фетел ще бъде спокоен.

"Леклер е бърз, той лично е готов за създалата се ситуация, но Ферари не са".

