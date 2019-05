Ред Бул дължи успеха си на Рено

Шефът на отбора на Рено Сирил Абитбул е на мнение, че Ред Бул са се превърнали в успешния тим, който са сега, благодарение до голяма степен на френската компания. Партньорството между Рено и Ред Бул продължи 12 години и доведе до четири поредни титли при конструкторите и пилотите. То процъфтяваше в началото, но след 2014 трудностите на французите да построят силен хибриден двигател доведоха до трайно влошаване на отношенията и раздяла.

"Трябва да се признае на Кристиан и на Ред Бул, че са фантастични по отношение на комуникационната стратегия" каза Абитбул след състезанието в Баку. "Комуникацията е част от този свят, от Формула 1, от стратегията и тактиката ти". Шефът на Рено подчерта, че медиите помагат тази комуникация да придобива голямо влияние.

"Четох, че Макс Верстапен бил щастлив да получи наказание за нов двигател. Невероятно!"

"Ние бяхме изключително щастливи, а Рено допринесе много за това, което са Ред Бул днес, като спечелихме четири шампионата подред. От финансова страна помогнахме със спонсори, от технологична – с талант и човешки ресурси, така че Ред Бул трябва да са благодарни и на Рено".

