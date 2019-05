Валтери Ботас разкри тайната на своята форма през новия сезон

Валтери Ботас разкри как подобреното ниво на агресия му е донесла по-добро представяне през настоящия сезон. През 2018 пилотът на Мерцедес не успя да спечели нито едно състезание, но тази година вече има две победи, две втори места и най-бърза обиколка в Мелбърн и води в шампионата.

"Тази година е по-различна от миналата, защото съм по-директен и по-агресивен към настройките и сетъпа, който избирам още по време на тренировките. По този начин натрупваш увереност. Щом знаеш с точност какво искаш от колата, усещаш, че ще бъде по-бърза за теб".

"В първите три уикенда имахме напълно уточнени настройки, особено в Мелбърн, а в последното състезание бяхме много доволни от постигнатото. Смятам, че много съм се подобрил в това отношение".

How ‘direct, aggressive’ approach has helped Bottas in his #F1 resurgence



