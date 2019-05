Отборите все още не са наясно с новите гуми през 2019

Шефът на Мерцедес Ф1 Тото Волф е на мнение, че новите гуми за 2019 имат по-широк прозорец на работа, но отборите все още не са наясно с тях. Най-големи оплаквания има от отбора на Хаас, които в първите четири състезания не показват същото ниво, което имаха преди година. Себастиан Фетел от Ферари също изпитва затруднения и посочва, че гумите са все по-определящ фактор.

Според Волф, обаче, всичко е въпрос на опознаване на характеристиките на новите смеси: "Струва ми се, че новите гуми имат по-широк прозорец на работа, но просто още сме омотани в разучаването им. Когато разполагаш с една гума достатъчно дълго време, натрупваш данни, които стават основа на симулациите с дадена смес и структура. Само че всяка следваща година смесите се променят и наученото досега престава да важи".

Според шефа на Мерцедес, всичко опира до адаптирането, а отборът, който го постигне най-бързо, става и най-бърз. Докато Сребърните стрели изглежда сякаш са се приспособили най-добре, Волф твърди, че още има много за опознаване: "Не сме направили нищо по-различно от останалите и не сме установили прозореца на гумите. Има и голяма разлика между квалификацията и състезанието. В Баку Верстапен беше най-бърз към края, но след виртуалната кола на сигурността гумите му не можаха да се върнат към оптималното, така че той имаше трудности да постигне сцепление".

"Той буквално каза по радиото, че няма сцепление. Това е изречението, над което разсъждава всеки отбор, за да постигне прогрес в представянето си".

