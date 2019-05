Шумахер е виновен за неуважението между пилотите

Световният шампион във Ф1 за 1997 Жак Вилньов обвини Михаел Шумахер, че е сложил началото на ера на неуважение между пилотите. Канадецът има впечатления от първо лице за начина, по който немската легенда атакуваше победите: Шумахер нарочно го блъсна на пистата "Херес" в решаващата надпревара за титлата преди 22 години. Тогава Михаел беше наказан, а Вилньов все пак успя да завърши въпреки удара и да грабне титлата.

Това е само един от множеството примери за това колко беше безкомпромисен на пистата седемкратният световен шампион. Канадецът, обаче, заяви, че нещата стигат много по-далече: "Той нямаше капка уважение към другите пилоти и към състезаването като цяло".

"Той сложи началото на цяла ера, в която всеки започна да се държи така. Гледам също Формула 2 и Формула 3 и направо се чудя как няма по няколко смъртни случая всяка година. Във Ф1 почти всеки действа по такъв начин. Сменят траектории, движат се при спиране – все неща, които следва да не се правят".

Откакто Макс Верстапен се появи във Ф1 отново се заговори за етика и стандарти на състезаване, но Вилньов се надява, че подрастващите поколения ще взимат пример най-вече от Люис Хамилтън.

"Люис е велик, защото до момента не е направил нищо извън границите. Това е голямата разлика – той е джентълмен на пистата. Бърз, но чист".

Villeneuve: 'Schumacher had a total lack of respect for other drivers' https://t.co/creQwZT7TH