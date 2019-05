Макларън се сравняват с лидерите, не със средняците

Независимо къде се намират в класирането, Макларън се сравняват с лидерите, а не с отборите от средата на колоната. Това твърди пилотът на тима Карлос Сайнц младши, на въпрос дали е доволен, че тази година изгледат силни сред "останалите".

"Имаме още много какво да подобряваме, защото ако погледнем Мерцедес и Ферари, то се вижда, че трябва да подобрим всяка една част от колата".

"Ако се сравняваме с отборите от средата на колоната, то тогава ни трябват съвсем малко подобрения, за да сме начело. Но ние не се сравняваме с тях".

"Сравняваме се с тази кола, която в момента е една секунда по-бърза от нас, така че това е целта ни".

Carlos Sainz says that McLaren are comparing themselves to frontrunners, not the midfield. #F1



Read More https://t.co/Q0GGIZ0GFd https://t.co/Q0GGIZ0GFd