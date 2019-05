Задава се по-добро време за Уилямс

Отборът на Уилямс ще отбележи напредък в следващите състезания, смята техният пилот Джордж Ръсел. Според него нещата от тук нататък ще бъдат много по-лесни. Уикендът в Баку беше кошмарен за тима: Ръсел катастрофира в отворен капак на шахта, а Кубица се удари в стената по време на квалификацията. Тандемът финишира отново в дъното, на две обиколки изоставане.

Ръсел сподели пред Аутоспорт, че в идните кръгове ще има прогрес, тъй като за предстоящия кръг в Испания ще има редица подобрения по колата. "Отсега нататък ще бъде много по-лесно, а аз съм уверен, че ще постигнем напредък. Тимът работи изключително усилено и готвим някои вдъхновяващи неща".

"Не знам колко точно ще се приближим до останалите, но трудните уикенди досега ни направиха по-силни. Вярвам, че в един момент ще направим обрат". Ръсел уточни, че предвидените ъпгрейди засягат елементи от аеродинамиката и спирачките.

'Exciting things in the pipeline for Williams'



George Russell believes it is "definitely going to get easier from now on in"https://t.co/epbezxlMI4 #F1 pic.twitter.com/YM7qZJkhwG