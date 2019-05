Няма съотборник, който да победи Леклер с много

Пилотът на Торо Росо Александър Албън коментира възможностите на своя дългогодишен съперник Шарл Леклер. Двамата от много време се състезават помежду си в различни категории и шампионати. Леклер победи Албън за титлата във Формула 2, година преди да получи покана за място във Ф1 през 2018.

Алекс чака още един сезон, преди също да му се открие шанса да влезе в най-престижния шампионат, но познава достатъчно добре съперника си: "Шарл винаги намира много бързо най-доброто сцепление, дори при дъжд" сподели той пред изданието Моторспорт-Тотал.

"Той няма пропуски нито в бавни, нито в средни, нито в бързи завои. Ако си по-бърз от него, това да е най-много с 2-3 стотни, не повече – той няма да допусне по-голяма разлика".

Твърдението на Албън звучи правдоподобно, като се има предвид какви главоболия създава Леклер на именития си съотборник във Ферари тази година. 21-годишният монегаск можеше да спечели първата си победа в Бахрейн, ако не беше получил повреда в двигателя, а само отборните заповеди на два пъти опазиха Фетел да бъде пред него.

Въпреки бързата слава на Леклер, Албън призна: "Дори да го фраснеш в падока, той няма да се промени – ще си е все същия скромен, амбициозен и талантлив човек".

