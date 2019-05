Ботас иска единствено Хамилтън за свой съотборник

Валтери Ботас твърди, че винаги би избирал Люис Хамилтън за свой съотборник. Причините за това са основно две: да караш с петкратния световен шампион носи престиж, и – разбира се – голямо предизвикателство. Финландецът смята, че откакто е заместил Нико Розберг през 2017 непрекъснато подобрява собственото си представяне. Освен това му помага сравнението между неговите състезателни данни и тези на британеца.

"Люис е многократен световен шампион, така е страхотно да му бъда съотборник, защото това е добра референция и база за сравнение. Също така е много добра възможност да имаш силен отбор".

"Естествено, от друга гледна точка постоянно се състезаваш със съотборника си, непрекъснато те сравняват с него, така че не е лесно да си заедно с него. Трудно е да бъдеш пред него, но аз знам, че е възможно, и че дистанцията се смалява докато работим заедно като тим".

"Това е страхотна възможност, така че не бих си избрал друг съотборник, дори да има шанс да ми е по-лесно".

