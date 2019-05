Ботас поведе в първата тренировка в Барселона, катастрофа за Строл

Валтери Ботас с Мерцедес беше най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран при на Испания. Себастиан Фетел и Шарл Леклер с Ферари бяха плътно по петите му, оставяйки Люис Хамилтън на четвърта позиция. Сесията приключи преждевременно заради катастрофа на Ланс Строл с Рейсинг Пойнт.

Въпреки че даде най-добро време, Ботас има повод за притеснение, тъй като получи хидравличен проблем. Люис Хамилтън също не беше доволен и се оплакваше по радиото, че колата е трудна за управление. За разлика от тях, пилотите на Ферари нямаха видими проблеми.

