Хамилтън с първа психоатака към Ботас

Люис Хамилтън направи първа "психоатака" към своя съотборник и водач в шампионата Валтери Ботас. Петкратният световен шампион заяви, че неговият бивш механик – който от тази година работи вече с финландеца – е фактор за успеха на Валтери. Рикардо Мусони – или Рики – премина от другата страна на гаража през зимата и вече е в екипа на Ботас.

"Тази година Валтери взе моя инженер номер 2. Повишиха го да е негов главен инженер. Това много му помага и той научава много неща" заяви Хамилтън преди състезанието в Барселона. "Аз имам нов втори инженер, с когото работим много добре, но отнема време да постигнем пълен синхрон и да продължим да се развиваме. Когато си градил нещо шест години и ти вземат част от него, в началото ти се отразява със сигурност".

Хамилтън беше попитан на какво се дължи според него върховата форма на Ботас. "Определено е по-концентриран от предишните години. Сега прави неща, които очевидно моят инженер го окуражава да прави. Това, което аз правех с моите настройки, сега го прави той, така че нещата му се получават добре. Иначе той си е силният финландец, който винаги е бил".

Промените в екипа на двамата пилоти са се наложили заради Тони Рос – бившият главен инженер на Ботас, който напусна Ф1 и отиде във Формула Е. По информация на Мерцедес, Хамилтън е одобрил решението Рикардо Мусони да се премести при Валтери.

