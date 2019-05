Ботас продължи да води във втората сесия, Хамилтън прескочи Ферари

Валтери Ботас продължи да диктува темпото и във втората свободна тренировка преди Гран при на Испания на пистата "Каталуния". За разлика от сутринта, съотборникът му Люис Хамилтън намери повече скорост и остана втори на минимална дистанция от 49 хилядни от секундата.

Mega effort from the guys in the garage to get VB’s car out for #FP2 after an oil leak this morning!



#DrivenByEachOther pic.twitter.com/DVkSlqFe1Y — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 10, 2019

Двата болида на Ферари останаха на три десети зад Мерцедес, като за разлика от първата сесия, следобед Шарл Леклер беше по-бърз от Себастиан Фетел. Макс Верстапен, който преди обед получи теч на масло, излезе на пистата със сменен двигател – версия 2 на Хонда и записа пето време. Съотборникът му Пиер Гасли остана седми, а между двата Ред Була се вмъкна Ромен Грожан с Хаас.

Топ 10 оформиха същите пилоти, които бяха и в първата тренировка: Кевин Магнусен с Хаас – осми, Карлос Сайнц с Макларън – девети и Даниил Квят с Торо Росо на десета позиция. Двата болида на Рено потънаха до 15-то и 16-то място, докато Кими Райконен подобри представянето си и завърши 11-и.

Pitstop practice between runs for both cars... and that was a good one! #RSspirit #SpanishGP #FP2 pic.twitter.com/rPwqndFixo — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) May 10, 2019

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК