Ботас победи Хамилтън и ще стартира първи в Испания

Валтери Ботас победи в пряк дуел за днешния полпозишън своя съотборник в Мерцедес Люис Хамилтън и ще стартира от първа позиция в неделната Гран При на Испания. Финландецът е водач в класирането при пилотите и прави най-силния сезон в кариерата си, като вече има три поредни спечелени квалификации до петия кръг от началото на сезон 2019.

BOTTAS: "I really enjoyed that - the adrenaline rush. It's started well the season and I feel better and better in the car" #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/ebFNGU2TCG — Formula 1 (@F1) May 11, 2019

Хамилтън остана втори и утре ще трябва да атакува още на старта, за да не позволи на Валтери да отвори комфортна преднина, с която да диктува случващото се на пистата до финала. За третото място успя да се пребори лидерът на Ферари Себастиан Фетел, който направи всичко по силите си, но липсата на скорост в бавните завои на болида на Скудерия го остави без реални шансове за атака на полпозишъна. Така Ферари отново са в ролята на догонващи, въпреки обещаващата форма, която показаха в предсезонната подготовка и точно на пистата "Каталуния".

VETTEL: "I think we got everything out of the car, but yeah... happy but not happy. The car doesn't feel bad but obviously we are not quick enough." #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/mUMuOav2mi — Formula 1 (@F1) May 11, 2019

Звездата на Ред Бул Макс Верстапен подобри представянето си от третата тренировка и успя да стигне до четвъртото място. Така холандецът успя да раздели двата болида на Ферари, вклинявайки се между Фетел и Шарл Леклер. Последният разочарова с представянето си от началото на уикенда в Испания и не успя да се доближи до скоростта на съотборника си Фетел. Утре Леклер ще трябва да се бори за по-челна позиция, стартирайки едва пети.

Вторият пилот на Ред Бул Пиер Гасли очаквано бе по-бавен от съотборника си Верстапен и остана шести. На седмо място се класира Ромен Грожан, който затвърди силното представяне на американския отбор на Хаас. Другият пилот на Хаас – Кевин Магнусен, също се представи на ниво с осма стартова позиция.

HAMILTON: "Valtteri did a fantastic job. On my side, I didn't put the laps together. Ultimately, I didn't do the job - but it's great for the team to have a 1-2, and if I can reverse it tomorrow I'll be happy"#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/fXZZojiwmI — Formula 1 (@F1) May 11, 2019

Топ десет в подреждането на стартовата решетка за утрешната Гран При на Испания допълниха Даниил Квят за тима на Торо Росо и Даниел Рикардо от изпитващия сериозни затруднения тим на Рено.



