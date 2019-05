Хамилтън е новият лидер в шампионата след победа в Испания

Новият лидер в шампионата на Формула 1 след петия кръг от сезон 2019 се казва Люис Хамилтън. Голямата звезда на Мерцедес спечели за трети пореден път днешната Гран При на Испания и така свали от върха съотборника си Валтери Ботас. Финландецът стартира от полпозишън, но много по-добрата реакция на Люис в най-важния момент му позволи да поведе колоната и до финала да не позволи на конкурентите си дори и да се пробват да го атакуват.

На последното, трето стъпало от почетната стълбичка се качи Макс Верстапен. Холандецът се възползва от грешките в управлението на Ферари и без да блести, днес стигна до третото място и спечелването на ценни точки за своя отбор Ред Бул.

Тоталното разочарование отново се казва Ферари. Четвърти финишира лидерът на тима Себастиан Фетел, а едва пети остана голямата надежда на Скудерия Шарл Леклер. Италианският тим сякаш е решил, саботирайки сам себе си, бързо да приключи с шансовете за титлата още до средата на шампионата.

Първо, шефовете на тима закъсняха с решението си Себастиан да пропусне Шарл, след като четирикратният световен шампион имаше сериозен проблем с предната си дясна гума и дори се стигна самият германец по радиото да предлага да отстъпи позицията си. По-късно ситуацията се обърна и Леклер задържа прекалено дълго зад себе си Фетел, въпреки че двамата бяха с различни типове гуми и стратегии. Всичко това подчертава пълната неспособност на ръководството във Ферари да управлява адекватно отбор, който преди началото на сезона имаше сериозни амбиции да спре Мерцедес и да спечели световната титла.

На старта в Гран При на Испания, петъ кръг от сезон 2019 във Формула 1, стана наистина горещо. Хамилтън реагира най-добре и успя да изпревари съотборника си Ботас още при спирането за първи завой. От случилото се опита да се възползва Фетел, който също атакува Валтери с много силен старт, но финландецът не му остави място и Себ не успя да спечели второто място. Защитата на Ботас принуди германския пилот на Ферари да излезе извън пистата и да мине през зоната на сигурността, което доведе до загуба на третото му място от Макс Верстапен. Така холандският пилот на Ред Бул вече е трети, а Фетел и другият пилот на Скудерия Леклер са четвърти и пети.

Вчера финландският пилот на Мерцедес Валтери Ботас стигна до трети пореден полпозишъна в петия кръг. Валтери направи феноменална квалификационна обиколка и след финала й бе по-бърз от съотборника си Люис Хамилтън с повече от 0.6 секунди. Втори стартира Хамилтън, трети бе Фетел, следван от Верстапен и петия Леклер.

До 7-ата обиколка Ботас успя да се отърси от слабия старт в надпреварата край Барселона и започна да записва най-добрите обиколки. Това помогна на водача в шампионата да се доближи до лидера Хамилтън на две секунди.

До 10-ата обиколка Леклер успя да влезе в DRS зоната на Фетел и се залепи за задното крило на съотборника си, като само въпрос на време е да го изпревари.

В 12-ата обиколка Шарл успя да мине пред Себастиан на правата, след като бе пропуснат от германеца, и вече е четвърти, а Фетел пети.

Разговорът по радиото между Фетел и отбора на Ферари бе пуснат със закъснение. В него стана ясно, че Себастиан, който губеше скорост заради плоско петно на предната си дясна гума, сам предлага да пусне съотборника си Леклер.

В 21-вата обиколка заради проблема в предната си гума Фетел поиска да влезе за смяна на сликове, знаейки, че ще загуби много позиции. В следващия тур Себ влезе за смяна на гуми от пета позиция и се върна на трасето едва десети.

В 26-ата обиколка и другият пилот на Скудерия мина през бокса за смяна на гуми. На болида на Леклер обаче бяха монтирани твърдите гуми на Пирели, което показа желанието на италианския тим за промяна в стратегията. Шарл се върна на четвърта позиция, точно пред съотборника си Фетел.

В 27-ата обиколка Ботас стана първият пилот на Мерцедес със спиране в бокса. Финландецът се върна отново на втора позиция зад лидера Люис. Британецът направи същото следващата обиколка и се върна на пистата отново като водач на колоната.

Грешките в управлението на отбора на Ферари явно нямат край. След като забавиха Леклер в първата част от състезанието зад Фетел, сега повтарят сценария, но в обратен ред. Себастиан е с по-меките гуми и в напълно различна стратегия, Шарл е много по-бавен с твърдите сликове и въпреки това продължава да го бави. По този начин двамата взаимно си пречат и след средата на надпреварата нямат сериозен шанс за по-челно класиране.

