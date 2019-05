Хамилтън щастлив, че пише история с Мерцедес

Люис Хамилтън взе трета победа за сезона, както и първа точка за бърза обиколка, с което излезе начело във временното класиране на седем точки пред своя съотборник Валтери Ботас. Мерцедес записаха пети пореден кръг с първо и второ място, което показва за пореден път доминацията на отбора.

Петкратният световен шампион изпревари финландския си съотборник и съперник в шампионата още на старта в Испания, след което до финала диктува темпото, като водеше във всяка една обиколка и не позволи на Валтери да го доближи на разстояние за атака. Може да се каже, че британецът имаше и късмет, тъй като Ботас влезе за смяна на гуми буквално преди излизането на колата на сигурността в обиколка 44 и така редът се запази.

"Първо трябва да благодаря на този велик отбор. Пишем история с пет поредни 1-2 финиша и аз съм много горд да бъда част от това" сподели Хамилтън след края на надпреварата на пистата "Каталуния".

"Състезанията са трудни напоследък. Колата е много бърза, но и тежка за каране. Стартът беше интересен. Видях в огледалата червена кола и Валтери се оказа отвътре. Беше вълнуващо и проработи добре за мен".

HAMILTON: "I have to put it down to this incredible team. This is history in the making, with five 1-2 finishes in a row. I'm so happy for every one of them" #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/w9pImPxzoF