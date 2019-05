Ботас се забавил на старта заради проблем със съединителя

Проблем с поведението на съединителя на старта на Гран при на Испания попречил на Валтери Ботас да запази водачеството. Това заяви самият той след края на състезанието на пистата "Каталуния". Финландецът стартира първи след като се представи много силно в квалификацията, но преди първия завой беше изпреварен от съотборника си Люис Хамилтън и докрая не успя да контраатакува.

"Доста оспорвано беше, но аз загубих още на старта" сподели Ботас след надпреварата. "Съединителят ми се държеше странно – захапваше, отпускаше, захапваше, отпускаше – за първи път ми се случва, така че там загубих".

Валтери изпусна лидерството в шампионата, а освен това Люис също записа точка за бърза обиколка. Все пак финландският пилот вижда позитивната страна на нещата: "Невероятен успех за отбора. Аз записах добри точки, а всяка точка е много важна в шампионата. Нетърпелив съм да разбера защо се получи толкова лош старт и каква беше причината за проблема".

BOTTAS: "I lost it at the start - some strange behaviour on the clutch. As a team it's incredible. I got some good points - every single point counts"#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/cu6grerqYO