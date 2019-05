Стратегически хаос във Ферари на испанското Гран при

Отборът на Ферари отново озадачи Формула 1 със стратегическия хаос, който цареше при тях по време на Гран при на Испания. Себастиан Фетел и Шарл Леклер на два пъти си смениха местата, но с нелогично закъснение. Объркването и лошата комуникация вътре в самия отбор се усети по радио съобщенията. Оказа се, че екипът на монегаска решил да промени стратегията, но Фетел късно разбрал за това.

"В началото на състезанието беше видно, че Шарл е по-бърз от мен, така че нямах проблем да го пропусна" каза Себастиан. "Вторият път, обаче, аз доста време не разбрах, че вече сме на различни стратегии. Когато това се изясни, аз минах пак отпред и се опитах да настигна Макс, но в крайна сметка нямаше значение".

