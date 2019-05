Италианската преса разкъса Ферари за провала в Испания

"Ферари се влошава!" е заглавието на италианския вестник Кориере дело Спорт с удивителна накрая. Пресата на полуострова винаги "силно люби и мрази" както би казал Ботев. Очевидно търпението в родината на Скудерия Ферари лесно се изчерпва.

"Какъв е проблемът във Ферари? Ако имаше само един проблем, той е, че Ферари са затрупани от проблеми в момента".

"Болидът не е добър нито на влизане, нито на излизане от завоите. Последният сектор беше драматично труден за колата, така че някой вече би казал: Чао! Ще се видим отново през 2020".

Другият авторитетен вестник Гадзета дело Спорт не остава по-назад в критиките: "Сезонът на Ферари беше много добре обобщен от Фетел по време на състезанието: безнадеждно! Във Ферари опитаха всичко на ниво тактика, също както опитват абсолютно всичко тази година, но тези опити са продиктувани от безнадеждност".

Италианските медии не пропускат да посочат факта, че Макс Верстапен с Ред Бул изпревари двата болида на Ферари както в състезанието, така и във временното класиране. Похвалите за холандеца не липсват: "Той е човекът, който успява да накара колата да работи по-добре от възможното. Той успя да победи Фетел и Леклер като истински сокол и както винаги беше перфектен в менажирането на гумите. Верстапен е оставил грешките в миналото и само благодарение на него е възможно пилот с двигател Хонда да бъде трети в шампионата".

