Ф1 започва двудневен тест в Барселона

Започва вторият сезонен тест във Ф1, който се провежда на пистата "Каталуния" в Барселона. Във вторник и четвъртък ще видим в болидите някои млади пилоти: Никита Мазепин ще има възможност цял ден да кара Мерцедес, а в кокпита на Ферари ще седне Антонио Фуоко.

Дан Тиктъм се завръща в Ред Бул след прощъпулника му с отбора от Милтън Кийнс в Бахрейн по-рано тази година. Утре пък друг британец ще кара за Рено – Джак Ейткън. Пиетро Фитипалди също ще трупа опит с Хаас, докато резервният пилот Ник Йелоули ще запише цели два дни със своя тим Рейсинг Пойнт.

Пирели също ще тестват по своя програма с помощта на Ферари и Рейсинг Пойнт. Ето и пълния график за двата дни:

