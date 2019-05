Приказката на Кубица може и да свърши преждевременно

Завръщането на Роберт Кубица на пистата беше посрещнато с радост и възхищение от мнозина във Формула 1. Разбира се, не липсват и мнения, че при наличието на толкова много млади таланти, е редно "пенсионерите" да се оттеглят. В случая на поляка, който направи феноменални усилия, за да се върне след животозастрашаващата катастрофа, може да се окаже, че наистина стои на пътя на някой по-способен от него.

Канадският вестник Льо Журнал дьо Монреал твърди, че отборът на Уилямс обмисля варианта да даде шанс на младия Николас Латифи, като го постави на мястото на Кубица. Роберт действително изпълни мечтата си, но показаното на пистата хич не е в негова полза. Независимо от лошата форма на Уилямс, новакът Джордж Ръсел всеки път категорично е по-бърз от своя съотборник.

Според канадското издание, в договора на Кубица има клауза, според която той може да бъде освободен още по време на сезона. Това ще отвори вратите пред канадския резервен пилот на тима Латифи, който е начело в шампионата Формула 2.

Rumour: Kubica to be replaced by Latifi at Williams https://t.co/1QnhQiCiKL []

#F1 #Formula1