Ф1 се завръща в Холандия след 35 години

Формула 1 се завръща в Холандия след 35 години отсъствие през 2020. Новият кръг от календара ще се провежда на старата писта в Зандвоорт. За първи път там се е провел старт от Ф1 през далечната 1952, спечелен от Алберто Аскари с Ферари. Гран при на Холандия присъства неизменно повече от три десетилетия, като последното състезание там е спечелено от Ники Лауда през 1985 – негов последен триумф в кариерата.

Подновеното домакинство ще бъде за минимум три години, а главният спонсор е местният бирен гигант Хайнекен. Причината за интереса към състезание в Холандия със сигурност е в изгряващата звезда на Ред Бул Макс Верстапен и многобройните фенове от Страната на лалетата, които неизменно присъстват по трибуните, особено в близките европейски държави.

Като цяло нагласите към завръщането на Ф1 в родината на Верстапен са позитивни, но не липсват и критици. Скептиците смятат, че пистата в Зандвоорт е твърде тясна и стара като дизайн, а съвременните болиди са доста големи. Под въпрос е също така дали има достатъчно възможности за изпреварване. При всички положения, американците от Либърти Медиа се стараят да напълнят календара с още възможности за радост на феновете.

Zandvoort. We're coming.



The #DutchGP is back



See you in 2020 #F1 pic.twitter.com/uUfauZ79Em