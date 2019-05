Ботас остана най-бърз в първия ден от тестовете

Валтери Ботас с Мерцедес записа най-бързата обиколка в първия от двата дни тестове на пистата "Каталуния". Финландецът спря хронометъра на 1:15.511, само една десета по-бавно от рекорда, който постави по време на квалификацията в събота. Ботас използва най-меките смеси на Пирели – С5.

Over 100 laps from both Ferrari drivers today



Vettel: 133 Laps (Pirelli)@Charles_Leclerc : 132 Laps



Let's hope Ferrari found at least some answers from today's testing session. Tomorrow @Anto_Fuoco will drive the SF90 while Charles will be driving for Pirelli#F1Testing pic.twitter.com/XYCe4hr7VM — tami. (@Vetteleclerc) May 14, 2019

Почти на секунда и половина след него остана Шарл Леклер с Ферари, който обаче караше с по-твърдите С2. Трети се нареди Даниил Квят с Торо Росо, а Нико Хюлкенберг постигна четвърто време за Рено.

Getting some pitstop practices in to finish off the day.#RSspirit #F1Testing pic.twitter.com/vOCR7km5lY — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) May 14, 2019

В слънчевия ден в Барселона най-голяма драма предизвика дебютантът Калъм Айлот, който тестваше с Алфа Ромео. Младокът катастрофира след трети завой близо час след началото на следобедната сесия. Той остана невредим, но предизвика червен флаг докато пистата бъде почистена.

Преди края на деня имаше още един червен флаг: Пиер Гасли с Ред Бул, който даде пето време, спря на трасето заради предполагаема повреда в скоростната кутия. Така сесията приключи за него един час по-рано.

Lando takes the wheel of the MCL34 and heads out on track to add to the day's lap count. #F1Testing pic.twitter.com/SIzV1n82Z2 — McLaren (@McLarenF1) May 14, 2019

Шести се нареди Карлос Сайнц с Макларън, седми остана Пиетро Фитипалди с Хаас, а тест пилотът на Рейсинг Пойнт Ник Йелоули – осми. Девето време записа Себастиан Фетел, който обаче тестваше по програма на Пирели. Топ 10 оформи Ландо Норис, който смени на пистата съотборника си Сайнц за Макларън. Серхио Перес беше 11-и, също в помощ на Пирели.

.@PiFitti getting those laps on the board in the final 30 minutes of the day #HaasF1 #F1Testing pic.twitter.com/9eDfbneNka — Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 14, 2019

Ето и пълните резултати: