Магнусен с Хаас води до обяд във втория тест

Кевин Магнусен с Хаас записа най-добро време до обяд във втория тест на пистата "Каталуния". За разлика от първия ден, когато нямаше особени проблеми, втората сутрин бяха вдигнати цели три червени флага.

46 laps so far - his best lap of 1:18.101 puts him P1 at lunch.

Дан Тиктъм с Ред Бул спря на трасето заради повреда, Николас Латифи с Уилямс получи проблем на изхода от питлейна, а пък Никита Мазепин с Мерзедес се завъртя в чакъла на завой 12.

През първата половина от деня отборите тестваха преди всичко с медиум и по-твърди смеси (С3-С2), а само Уилямс сложиха по-меки С4. Шарл Леклер с Ферари и Кими Райконен с Алфа Ромео работиха за Пирели.

Ето и пълните времена:

Поз. Пилот Отбор Време Обиколки 1 Кевин Магнусен Хаас 1:18.101 46 2 Антонио Фуоко Ферари 1:18.182 60 3 Александър Албън Торо Росо 1:18.263 42 4 Кими Райконен Алфа Ромео 1:18.578 47 5 Шарл Леклер Ферари 1:18.666 73 6 Николас Латифи Уилямс 1:18.915 51 7 Никита Мазепин Мерцедес 1:19.146 82 8 Джак Ейткън Рено 1:20.648 42 9 Оливър Търви Макларън 1:20.712 52 10 Дан Тиктъм Ред Бул 1:20.883 45 11 Ланс Строл Рейсинг Пойнт 1:21.196 53 12 Ник Йелоули Рейсинг Пойнт 1:21.224 20 13 Серджо Сете Камара Макларън Без време 0