Никита Мазепин най-бърз в последния ден от тестовете в Барселона

Никита Мазепин с Мерцедес беше най-бърз във втория и последен ден от тестовете в Барселона, като постигна време само три десети под рекорда на Валтери Ботас от квалификацията. Постижението му беше направено с най-меките смеси на Пирели – С2, но все пак заслужава адмирации. 20-годишният пилот от Формула 2 за първи път участва в официален тест във Ф1. Досега той е участвал в един частен тест и работи в симулатора на отбора.

До обяд сесията беше прекъсната на три пъти с червен флаг: Дан Тиктъм с Ред Бул и Николас Латифи с Уилямс спряха на трасето заради проблеми, а Мазепин направи едно завъртане в чакъла. Следобед нямаше особени проблеми и прекъсвания.

Шарл Леклер с Ферари и Ланс Строл с Ресинг Пойнт работиха по програма на Пирели. Макларън посветиха деня си на двама дебютанти – Оливър Търви и Серджо Сете Камара.

Следващият официален тест във Ф1 ще се състои чак след края на сезона – в Абу Даби през декември.

Ето и пълните резултати:

Whoops A gentle 360 to inspect a gravel trap just before the lunch break for Nikita!



Boys have the car back already and are checking for any damage pic.twitter.com/7yZEIfpfZj