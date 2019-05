Няма да е лесно на Мерцедес в Монако

Двукратният световен шампион Мика Хакинен е на мнение, че Ферари и Ред Бул ще бъдат сериозна заплаха за Мерцедес в Монако. Сребърните стрели постигнаха уникална поредица от пет поредни двойни финиша от началото на годината и поредният им поход към шеста титла при пилотите и конструкторите изглежда бетониран.

Според Хакинен, обаче, на трасето в Монако на Ботас и Хамилтън няма да им е толкова лесно. "Следващият кръг е в Монако, където е много по-различно от Барселона – наистина уникална писта" написа Мика в свой коментар.

"Ред Бул спечелиха тук миналата година, а пред 2017 победата беше за Ферари, така че и двата тима гледат жадно към Гран при на Монако. Верстапен има мисия и иска да е първият, който ще победи Мерцедес тази година, а аз мисля, че Ред Бул ще бъдат много силни на тази писта".

"Леклер е другият, който ще предизвика Мерцедес по улиците на Монте Карло. Това е неговото домашно състезание, а той е много бърз през целия сезон досега, и само някои дребни грешки и проблеми му попречиха да спечели първа победа. Така че той ще бъде много силно решен да върне Ферари отново най-отпред на решетката".

"Разбира се, остава и Себастиан Фетел. Той е четирикратен световен шампион, печелил е два пъти в Монако преди, и си остава невероятен състезател. Понесе много критики през последните месеци, но според мен той има потенциала да донесе победи за Ферари през 2019 и да възвърне интригата в първенството. Все още предстоят много състезания".

