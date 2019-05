Алонсо невредим след зрелищна катастрофа в Инди 500 (видео)

Последният опит на Фернандо Алонсо да спечели Индианаполис 500 засега пропада, след като испанецът направи зрелищна катастрофа по време на втория ден от свободните тренировки. Двукратният шампион от Ф1 има голяма амбиция да спечели "Тройната корона": Гран при на Монако, 24-те часа на Льо Ман и 500-те мили на Индианаполис. Както е известно, на Фернандо му липсва само последната перла в списъка.

До катастрофата се стигна след като Алонсо изпусна колата на излизането от Трети завой, удари се в стената от дясно с висока скорост, след това прекоси пистата, завъртайки се същевременно на 180 градуса, и приключи с удар в срещуположната стена. За щастие пилотът се измъкна невредим и не попадна на пътя на други коли.

Fernando Alonso after his Indy 500 practice crash today: 'We will be back stronger' https://t.co/1BJReDyb7Zpic.twitter.com/LM796gUQyj