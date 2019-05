Мексико може да отпадне от календара догодина

Гран при на Мексико може би ще отпадне от календара на Формула 1 следващата година. Това твърди местният клон на телевизия ESPN: според медията, Либърти не са успели да се договорят за нова сделка.

Надпреварата на пистата "Херманос Родригес" се радваше на популярност, откакто се завърна в календара преди четири години. За съжаление, обаче, новият президент на страната Андрес Обрадор обяви, че ще държавата ще прекрати финансирането на състезанието.

Очакванията са през 2020 да има отново 21 старта, като е потвърдено включването на Виетнам, а завръщащото се Гран при на Холандия може и да замести дори някое от старите – Испания, Великобритания или Германия.

Формула 1 се оглежда и за настъпване в Африка, където в миналото е имало стартове в ЮАР, но те са били прекратени по политически причини. Шон Братчес от Либърти заяви, че има проявен интерес от страна на Мароко за надпревара в Маракеш.

