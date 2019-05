Бриаторе: Мерцедес са на друга планета

Преди шестия кръг от шампионата във Ф1, който предстои, Мерцедес имат пет поредни двойни победи, а броят на хората, които вярват, че Ферари може да ги обърне, постоянно намалява. Бившият шеф на Рено Флавио Бриаторе е един от тях – италианецът директно заявява, че Сребърните стрели са "на друга планета".

"Барселона е писта, която ти казва истината" каза Бриаторе. "Ако се представиш лошо там, значи няма да можеш да се състезаваш за шампионата, независимо дали по интервютата всичко звучи да върви добре".

Бившият пилот на Уилямс Сергей Сироткин, който сега е резерва на Рено, се изказва в същия дух: "Има писти, на които Ферари ще са бързи, но като цяло няма да се състезават за шампионата“.

#f1 Mercedes 'on another planet' says Briatore - https://t.co/gZcHTym1b9