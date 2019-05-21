Докторът на Лауда: От известно време се знаеше, че той няма да се възстанови
Лауда се е борил до последно, заяви Клепетко
21 Май 2019
"Ники Лауда се бори до последно. Той беше страхотен мъж. От известно време обаче се знаеше, че той няма да се възстанови", коментира пред австрийската прес агенция Клепетко.
This story about Niki Lauda after he won the 1977 South African Grand Prix pic.twitter.com/ZWGrjsc0UZ— ESPN F1 (@ESPNF1) May 21, 2019
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