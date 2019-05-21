 

Докторът на Лауда: От известно време се знаеше, че той няма да се възстанови

Лауда се е борил до последно, заяви Клепетко

21 Май 2019

Докторът на Лауда: От известно време се знаеше, че той няма да се възстанови
Докторът на Ники Лауда, който извърши трансплантацията му на бял дроб през август 2018 година, Валтер Клепетко сподели, че от известно време се е знаело, че трикратният шампион на Формула 1 няма да може да се възстанови и няма да бъде отново част от падока на шампионата. Лауда почина на 70 години на 21 май, като седмицата преди това е постъпил в болница заради проблеми с бъбреците. Преди да си отиде, Лауда бе поставен на диализа, потвърждава Клепетко.

"Ники Лауда се бори до последно. Той беше страхотен мъж. От известно време обаче се знаеше, че той няма да се възстанови", коментира пред австрийската прес агенция Клепетко.
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