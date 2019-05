Мерцедес ще почете Лауда в Монако

Специална графика в почит на великия Ники Лауда ще носят болидите на Мерцедес в предстоящия старт за Гран при на Монако. Ръководството на Формула 1 също обмисля как да отбележи смъртта на трикратния световен шампион. Вероятно е да има традиционната минута мълчание преди началото на надпреварата.

Ники Лауда си отиде на 70 години поради тежки усложнения след белодробната трансплантация, които продължиха да се появяват няколко месеца. Кончината на австрийския пилот въпреки всичко свари неподготвен света на Ф1. Лауда е легендарен именно с победата над смъртта по време на своята кариера и с неповторимия си борбен дух. Историята за неговото мъчително възстановяване и връщане към спорта едва ли има аналог. Тъкмо затова някак си тайно се надявахме и не вярвахме, че Ники Лауда може да загуби последната си битка.

Социалните мрежи се изпълниха с емоционални свидетелства за липсата, която остави след себе си великият пилот. Люис Хамилтън написа: "Не мога да повярвам, че си отиде. Ще ми липсват нашите разговори, смеха, силните прегръдки след победа. Мир на душата ти! Благодаря ти, че ми беше пътеводна светлина. Винаги ще бъда насреща за твоето семейство, ако те имат нужда от мен. Обичам те!"

I’m struggling to believe you are gone. I will miss our conversations, our laughs, the big hugs after winning races together. God rest your soul. Thank you for being a bright light in my life. I’ll always be here for your family should they ever need me. Love you man pic.twitter.com/cotUpuvW2F