Ред Бул посочват Мерцедес за фаворити в Монако

Шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер очаква Мерцедес да продължат своето силно представяне от началото на сезона и в предстоящото Гран при на Монако. Миналата година отборът на енергийната напитка доминираше по улиците на кралството, но показаното от Сребърните стрели в последния сектор на "Каталуния" миналия кръг ги превръща във фаворити за нова победа.

"Като гледаме тяхното представяне в бавната част на пистата в Барселона, очакваме да бъдат много силни в Монако" отбеляза Хорнер. "Смятам, че определено ще бъдат фаворити, а ние ще дадем най-доброто от себе си, за да ги затрудним максимално".

"Няма как да постигнеш пет поредни двойни победи без да имаш най-добрата кола, така че те със сигурност са водещият еталон. Мерцедес имат най-бързата кола в момента, а нашата работа е да се опитаме да ги настигнем".

Досега основното предимство на Ред Бул винаги е било в тяхната скорост в завоите, но очевидно Мерцедес са направили много сериозна стъпка напред в това отношение.

