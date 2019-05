Фетел очаква трудно състезание за Ферари в Монако

След като Ферари не успя да съкрати дистанцията с Мерцедес в Испания, малко вероятно е сезонът за Скудерия да се подобри в Монако, смята Себастиан Фетел. Още след предишния кръг на пистата "Каталуния" четирикратният световен шампион отбеляза, че отборът му изостава от Сребърните стрели в бавните завои, което предсказва проблеми в Монте Карло.

"Ще ни бъде трудно, защото губим време в бавните завои, не успяваме да постигнем добро сцепление с гумите в такива завои, а в Монако всичко опира до това" заяви Фетел.

Времето на Мерцедес в последния бавен сектор на "Каталуния" беше 25.878 сек. Ред Бул бяха най-близо до тях с 26.322, а Ферари останаха трети по този показател с 26.513. Себастиан, обаче, има надежда, че все пак Монако е място, където ролята на пилота се усеща повече, отколкото на други писти:

"Това е Монако, така че разликата идва от пилота. Трябва да си постигнал правилните настройки и така нататък, изобщо много фактори се смесват тук".

