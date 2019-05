Хамилтън поведе в Монако, Верстапен максимално близо

Люис Хамилтън поведе в първата петъчна тренировка по улиците на Монте Карло, плътно следван от Макс Верстапен с Ред Бул и другия Мерцедес с Валтери Ботас. Ферари останаха четвърти и пети на повече от три десети разлика, като местният състезател Шарл Леклер беше по-бърз от Себастиан Фетел. Последен от отборите лидери се нареди Пиер Гасли с Ред Бул на шеста позиция.

Сесията беше доста динамична. Необичаен проблем се появи при отбора на Хаас: оказа се, че между бокса и болидите няма нито радио, нито телеметрична връзка, заради което им бе показан черен флаг. Дори се наложи ФИА да ги изведе от пистата, тъй като пилотите на американския тим не разбраха какво се случва. Малко по-късно те успяха да се върнат на пистата и да запишат съответно осмо време за Кевин Магнусен и десето за Ромен Грожан.

Both Haas cars have been black flagged



It appears that issues with the team's radio and telemetry have forced Grosjean and Magnussen back to the garage#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/qAJG0IXIKk