Хамилтън отново най-бърз, Мерцедес запазва преднина

Люис Хамилтън продължи да бъде най-бърз и във втората свободна тренировка преди Гран при на Монако, следван само на 81 хилядни от своя основен конкурент и съотборник Валтери Ботас. Мерцедес бяха все така значително по-бързи от преследвачите си, като третият Себастиан Фетел с Ферари остана на седем десети зад финландеца.

Kisses the barrier



Posts the fastest time of the day so far



A 1:11.926 for @LewisHamilton #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/J97liDqlPF — Formula 1 (@F1) May 23, 2019

Макс Верстапен, който преди обяд беше най-близо до Хамилтън, пропусна голяма част от втората тренировка, тъй като имаше проблем с теч на вода, и остана едва шести. Съотборникът му в Ред Бул Пиер Гасли показа добро темпо и се нареди четвърти.

Albon impressing again in FP2 - holding 5th with 30 minutes to go #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/p2vwmleWVF — Formula 1 (@F1) May 23, 2019

Голямата изненада поднесе Алекс Албън с Торо Росо, който даде пето време. Същевременно, Шарл Леклер остана чак десети, тъй като имаше проблеми със спирачките. Фетел пък за малко се размина с удар в бариерите на първи завой. По-лошите новини за Ферари бяха, че при симулацията на състезание Себастиан беше средно цяла секунда по-бавен от Мерцедес.

Inches from the barrier



But Seb manages to stop in the nick of time #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/WTaOdL4aN6 — Formula 1 (@F1) May 23, 2019

Докато сутринта Нико Хюлкенберг с Рено беше най-бърз в средата, следобед френският тим не показа темпо и Нико и Даниел Рикардо останаха едва 16-и и 17-и. Седми се класира Кевин Магнусен с Хаас, следван от Антонио Джовинаци и Кими Райконен с Алфа Ромео.

