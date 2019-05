Леклер най-бърз преди квалификацията, Фетел катастрофира

Феновете на Ферари останаха със смесени чувства след третата свободна тренировка преди квалификацията за Гран при на Монако, тъй като Шарл Леклер даде най-добро време, но Себастиан Фетел катастрофира на завоя Сен Дево. Ударът не беше сериозен за пилота, но колата остана с повредена предница и ще бъде предизвикателство да я поправят навреме.

VIRTUAL SAFETY CAR Vettel into the barriers at Sainte Devote #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/LJGlidfnEW

Looks like Seb's FP3 is over #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/3rgqsmWPDq

Другата лоша новина е, че стюардите ще разследват Леклер за превишаване на скоростта по време на виртуалната кола на сигурността, която излезе след катастрофата на Фетел.

Wrapping up #FP3 in P2 and P3



Just +0.053s between LEC and Valtteri as we head into Quali... #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/uDXBEyB8Qe