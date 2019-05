Хамилтън спечели полпозишън, пак провал за Ферари

Люис Хамилтън спечели най-важната квалификация в календара на Формула 1 – тази по улиците на Монте Карло. Петкратният световен шампион даде всичко от себе си и излезе с микроскопична преднина пред своя съперник и съотборник Валтери Ботас, който по принцип беше по-бърз почти през цялото време.

Така първа редица остана за Мерцедес, а от втори ред ще стартират Макс Верстапен с Ред Бул и Себастиан Фетел с Ферари. Заради грешка в преценката на отбора Шарл Леклер отпадна още в Q1.

HUGE LAP! Lewis smashes in a late 1:10.166 and takes P1! #MonacoGP pic.twitter.com/Gi6To7cXPv — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 25, 2019

Пиер Гасли остана пети за Ред Бул, а най-бърз в средата беше Кевин Магнусен с Хаас. Даниел Рикардо с Рено намери темпо за седма позиция, като остави зад себе си двата болида на Торо Росо и Карлос Сайнц с Макларън.

Three minutes remain of Q3. Carlos currently in P8.



Last push! #MonacoGP pic.twitter.com/WHIkFbZlV2 — McLaren (@McLarenF1) May 25, 2019

Преди началото на квалификацията Ферари бяха обнадеждени, тъй като успяха да поправят колата на Фетел, а Шарл Леклер се размина без получаване на наказание. Стюардите само го смъмриха заради третата свободна тренировка, когато той пропусна да намали навреме скоростта зад виртуалната кола на сигурността.

Ферари, обаче, въпреки всичко пак успяха да сгрешат, защото не пуснаха Леклер да подобри времето си в последните минути на Q1. Така монегаскът, който беше най-бърз в съботната тренировка нелепо отпадна. Още по-нелепо го направи фактът, че с най-бързата си обиколка в последните секунди именно Фетел го измести под чертата.

Останалите, които отпаднаха, бяха двата болида на Рейсинг Пойнт и на Уилямс.

BREAKING: ELIMINATED, Q1



16 LEC

17 PER

18 STR

19 RUS

20 KUB#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/aNyUMk0lgM — Formula 1 (@F1) May 25, 2019

Втората фаза на квалификацията започна с рекордна обиколка на Валтери Ботас. Изглежда Мерцедес бяха запазили силите си за квалификацията, защото в събота сутринта не бяха показали чак толкова високо темпо.

Малко преди края на втората част Макс Верстапен също подобри рекорда и излезе на първо място. Под чертата останаха Хюлкенберг с Рено, Норис с Макларън, Грожан, който се оплака, че Гасли му се е препречил, както и двата болида на Алфа Ромео.

Bulls through to the shootout at the #MonacoGP Max is P1 with a 1:10.618 and Pierre's P8 as he sets a 1:11.457 #F1 pic.twitter.com/ty5TTAuWLi — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) May 25, 2019

След първите излизания в Q3 Валтери Ботас отново беше най-бърз, следван от Люис Хамилтън, Макс Верстапен и Себастиан Фетел. Четирикратният световен шампион изглежда беше под много високо напрежение, тъй като при втория си бърз опит опря бариерите. Единствено Хамилтън успя да подобри времето си и спечели квалификацията с безупречна обиколка и нов световен рекорд.

Picking up P3 The Dutch lion can roar from there #MonacoGP pic.twitter.com/VDxTpOAYWZ — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) May 25, 2019

За състезанието има 60% вероятност за дъжд.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК