Хамилтън: Беше най-трудното ми състезание досега

Люис Хамилтън беше силно развълнуван след изстраданата му победа в Гран при на Монако. При 90% прогноза за дъжд Мерцедес очакваха, че ще има поне още едно влизане в бокса, и оставиха петкратния световен шампион с гуми медиум. Дъждът, обаче, остана само като няколко капки по телевизионните камери, а британецът трябваше да опази гумите и лидерството си до финала – доста трудна задача, предвид непрекъснатия натиск от страна на Макс Верстапен с Ред Бул.

"Това беше може би най-трудното състезание, което съм имал някога" сподели Люис. "В борбата ми помагаше духът на Ники Лауда. Ники оказа огромно влияние върху нашия отбор и ни помогна да стигнем дотук. Знам, че би погледнал надолу и би си свалил шапката днес. Състезавах се с мисълта да го накарам да се гордее".

Хамилтън сподели още, че от гумите не е било останало нищо и той просто се пързалял по трасето с голямо недозавиване. За ситуацията, при която се стигна до контакт между него и Верстапен, Люис сподели, че било на косъм, защото го видял в последния момент.

След тази победа Хамилтън увеличи преднината си на 17 точки пред преследвача Валтери Ботас. Британецът призна, че е много доволен. "Днес имаше всякакви възможности да се пречупя, особено с натиска. Бях твърдо решен да не се пречупя. Ако се пречупиш психически – всичко е загубено".

HAMILTON: "I was fighting with the spirit of Niki. I know he'll be looking down taking his hat off. I was trying to make him proud"#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/AyyTcc5SuH