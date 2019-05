Късмет за Фетел, провал за Леклер в Монако

Ферари завършиха уикенда в Монако противоречиво – едновременно с второ място за Себастиан Фетел и с отпадане за Шарл Леклер. Четирикратният световен шампион не допусна грешки и беше стабилен в преследването на Ред Бул-а пред себе си. Той беше доволен от резултата, но не си правеше илюзии, тъй като подиумът му беше до голяма степен заради инцидента в бокса между Верстапен и Ботас. Заради контакта между Макс и Валтери в бокса, пилотът на Ред Бул беше наказан с пет секунди, а на финландеца му се наложи да влезе за още една смяна, като това придвижи Фетел напред.

"Очевидно чудесен резултат за отбора, но имаме още много работа за вършене" сподели Себ. "Наясно сме, че не сме достатъчно бързи, за да се състезаваме с Мерцедес. На състезанието тук винаги може нещо да се случи, и днес се случи".

На другия полюс остана Шарл Леклер, който отпадна след 16 обиколки. Монегаскът стартира 15-и и се беше заканил да рискува, независимо от последствията. 21-годишният пилот изпълни обещанието си и успя да направи няколко изпреварвания на най-трудната писта. Все пак натискът му изигра лоша шега и след контакт подът на неговото Ферари се повреди прекалено много.

"Трябваше много да рискувам и това и направих" сподели Шарл. "За съжаление, когато стартираме от 15-та позиция, е много трудно да се възстановим, но това не е нашето място. "В началото беше забавно. После приключи трагично, но това си е Монако".

VETTEL: "When I saw them [Bottas and Verstappen] touching in the pit lane, I thought we might have a chance - but ultimately it's a good result for us. Today is about Niki really. He was an icon in the past and he will continue to be in the future"#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Hg0wIwrs9m