Верстапен дал всичко от себе си срещу Хамилтън

Макс Верстапен прекара цели 65 обиколки буквално залепен за задното крило на Люис Хамилтън в Гран при на Монако, но не успя да го изпревари. Пилотът на Ред Бул получи 5 секунди наказание, тъй като при влизането в бокса погрешно го освободиха на прекалено малка дистанция пред Валтери Ботас и се стигна до контакт. На Валтери дори му се наложи да спре отново за смяна на гуми и така се прости с второто място. След края на състезанието холандецът получи две точки към лиценза си заради този инцидент.

Верстапен беше по-бърз от Хамилтън и искаше да го изпревари, за да дръпне поне пет секунди преднина и така да неутрализира своето наказание. Той опита всичко, включително дори се стигна до контакт с Мерцедеса, но не успя.

"Дадох всичко от себе си в опит да победя Люис" каза Верстапен. "Знаех, че той е с по-меки гуми и трябва да внимава, така че почнах да го притискам. На него му се наложи да вдигне темпото и да изразходва повече гумите, съответно аз започнах да го атакувам по-сериозно. Само че през цялото време на излизането от тунела не можех да се приближа достатъчно, за да го задмина на завоя, така че само натисках".

"През цялото състезание не беше много лесно да съм толкова близо в мръсния въздух, особено тук, но беше забавно. Естествено, бих предпочел да сме на подиума, но важното е, че бяхме силни".

I gave it my all today! Looking at our pace and performance we were strong. Too bad we missed out on the podium, but I had a fun race #KeepPushing #MonacoGP pic.twitter.com/WmynHkQySP