Хамилтън подобри още един рекорд на Шумахер

Не останаха много рекорди, които Люис Хамилтън да не е подобрил. В Гран при на Монако пилотът на Мерцедес извоюва своя 59-и полпозишън и вече има с един повече от най-голямата легенда във Ф1 Михаел Шумахер.

Петкратният световен шампион записа своята 77-а победа в кариерата и вече го делят 14 от рекорда на Шумахер. До края на настоящия сезон има 15 старта, така че на теория Люис би могъл да подобри и този показател, ако грабне всички първи места до финала тази година. На трето място по победи е Себастиан Фетел, който 52.

Това беше третата победа на Люис в Монако: с една повече от Ники Лауда, който има два успеха – през 1975 и 1976. Рекордьор в Монте Карло е Айртон Сена, който има фантастичните шест трофея в кралството.

Hamilton breaks another of Schumacher’s records | 2019 Monaco Grand Prix stats and facts Lewis Hamilton surpassed Michael Schumacher's record for most pole positions with the same team - and led from light to flag for the second race running. https://t.co/3iaFGXAksu