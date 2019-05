Бърни Екълстън няма да присъства на погребението на Ники Лауда

Бъни Екълстън обяви, че няма да присъства на погребението на легендата на Формула 1 Ники Лауда. Трикратният световен шампион почина миналата седмица на 70 години и ще бъде погребан в последния си състезателен екип на опело във Виена. тото Волф ще произнесе реч, Люис Хамилтън ще присъства със сигурност.

Бившият собственик на Ф1, обаче, няма да направи изключение от навика си да не посещава погребения. "Не искам да виждам Ники мъртъв. За мен той си остава жив" отсече 88-годишният британец пред вестник Билд.

Лауда се състезаваше за отбора на Екълстън Брабам през 1978. Емблематичната червена шапка, която Ники носеше, за да прикрива изгарянията по лицето си, беше именно в цвета на този тим. "Посетих го в клиниката в края на април и видях, колко беше слаб. Стана ми ясно, че няма да може да се върне към нормалния живот".

"Колкото и да ни е тъжно, все пак смятам, че в крайна сметка за него беше по-добре да не страда повече".

