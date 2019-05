Фетел обмисля оттегляне от Ф1, гласи нов слух

Себастиан Фетел обмисля евентуалното си оттегляне от Формула 1 в края на сезона, твърди експертът Джо Стюарт. Четирикратният световен шампион с Ред Бул вече пета година се проваля в опита си да върне Ферари към славата. Последната титла на "Маранело" е от далечната вече 2007, когато Кими Райконен зарадва тифозите.

Немският пилот е "само" на 31 години, но засега предпоставките да се бори за още един шампионат изглеждат все по-въображаеми. "Той направи няколко грешки, а сега вече е под напрежение от пристигането на Шарл Леклер в отбора – много по-млад талант и вероятно с по-висок потенциал от него" пише Стюарт.

"Ако избере да се оттегли, решението му ще бъде като това на Нико Розберг, който се пенсионира след титлата от 2016, с ясното съзнание, че много трудно би повторил успеха".

Коментарите и слуховете не спират дотук, а замесват дори Люис Хамилтън. Причината за това е, че ако във Ферари се освободи място, ще бъде търсен друг опитен съотборник за Леклер. Възможно е това да бъде Валтери Ботас, чийто договор изтича в края на сезона и все още не е подновен.

Рядко има пилот, който би отказал на най-титулувания отбор в историята на Ф1, така че ако Ботас напусне Мерцедес, тогава там ще търсят обратното – млада надежда, която да партнира на Хамилтън. Само че който и да е заместникът, едва ли ще бъде толкова "удобен" като отборния играч Валтери, особено ако е гладен за победи…

