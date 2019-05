Хамилтън се оценява като средна работа през 2019

Въпреки че Люис Хамилтън води в шампионата вече с 17 точки преднина, той е критичен към собственото си представяне досега през сезон 2019. След своята победа в Монако, британецът определи показаното до момента през годината като "средна работа".

"Определено чувствам, че досега показах средно ниво" заяви петкратният световен шампион. "Може би малко над средното, но като цяло средна работа за първите шест състезания. Усещам, че съм взел максимума от възможното като резултати, бях подготвен колкото мога".

"Но по отношение на това да измъкна най-доброто представяне от колата, струва ми се, че се затрудних да го постигна в състезанията досега. Със сигурност ще подобря нещата, защото с напредване на сезона научаваш повече за болида".

