Фетел коментира слуховете за напускане

Себастиан Фетел обмисля своето дългосрочно бъдеще във Формула 1, като изглежда намеренията му не са ясни дори за самия него. Появиха се слухове, че четирикратният световен шампион ще се оттегли от спорта, защото опитите му да спечели титла с Ферари вече години наред удрят на камък.

Немският пилот има договор до края на 2020 с червения тим. Неотдавна Бърни Еклъстън коментира, че Себ ще постави на първо място семейството си – съпругата Хана и двете им деца – ако почувства, че вече не е обичан във Ферари.

"В момента не знам" каза Фетел. "Няма да бъде във Ф1 толкова дълго, колкото Бърни – това е сигурно, но пък се надявам да съм толкова здрав и разсъдлив като него, когато стана на 88".

"Обичам да се състезавам. Обичам усещането от скоростта, обичам да се надпреварвам с останалите. Има много неща, които харесвам сега, както и такива, които много ще ми липсват, така че за мен не е опция да си тръгна утре".

"Но пък договорът е просто парче хартия. Ще видим какво ще се случи".

