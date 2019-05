Мерцедес с нов двигател в Канада

Опонентите на Мерцедес във Формула 1 има за какво да се притесняват, ако се има предвид новината, че доминиращият тим ще има нов двигател в Канада. Първо Люис Хамилтън хвърли мълвата на заминаване от Монако през миналия състезателен уикенд: "Изглежда ще имаме нов двигател за следващия кръг. Така че колата продължава да върви напред".

Според двукратния световен шампион Мика Хакинен, конкурентите на немския тим са били и без друго достатъчно притеснени още преди тази новина. "Монако беше поредната писта на Мерцедес, а това трябва да притесни опонентите им, защото сме свикнали на такива бавни трасета с много завои Ферари или Ред Бул да са по-бързи".

Ред Бул ще трябва да изчакат до "Монца" за следващия ъпгрейд на двигателя, но той ще бъде съпроводен с наказание заради изчерпан лимит на бройката за сезон. "Подценихме развитието, което са постигнали Мерцедес и Ферари през зимата" сподели д-р Хелмут Марко пред Motorsport Magazin. "Но сезонът все още е дълъг, а ние правим прогрес".

